Audi: le nuove proposte ibride

La gamma di Audi è improntata alla sostenibilità e questa direzione si sta consolidando sempre più attraverso le nuove proposte dedicate al mercato. I nuovi modelli strategici includono Audi A6 TFSI e quattro S tronic e Audi A7 Sportback TFSI e quattro S tronic, accomunate dal powertrain composto da un 4 cilindri 2.0 TFSI da 252 CV e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 7 rapporti.



Le vetture sono proposte nelle configurazioni berlina e coupè. L’accumulatore agli ioni di litio, posizionato sotto il vano bagagli, assicura una capacità di 14,1 kWh ed è composto da 104 celle a sacchetto.



Come ogni modello ibrido plug-in, Audi Q7 TFSI quattro tiptronic si affida a due motori: un propulsore termico V6 3.0 TFSI da 340 CV e un’unità da 128 CV. La batteria agli ioni di litio, composta da 168 celle prismatiche, ha una capacità di 14,3 kWh.

Audi Q7 TFSI è disponibile in due step di potenza: 3.0 (60) TFSI da 456 CV e 3.0 (55) TFSI da 381 CV. In modalità elettrica, Audi Q7 plug-in promette un’autonomia fino a 43 km.



I modelli ibridi plug-in Audi si avviano in modalità elettrica (EV) e viaggiano a zero emissioni sino a quando il conducente preme con il pedale dell’acceleratore. Sono disponibili i programmi di marcia EV, Auto e Hold, La dotazione di serie dei modelli ibridi plug-in include il sistema per la ricarica domestica, con un cavo di alimentazione dalla portata di 1,8 kW e il cavo per le stazioni pubbliche. Collegandosi a una colonnina in corrente alternata (AC) da 7,4 kW, la batteria si rigenera in 2,5 ore, che diventano 6 ore (6,5 ore nel caso di Q7) attingendo a una presa domestica da 230V.



Il listino di Audi A6 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV, parte da 63.300 euro, che salgono a 72.800 euro nella variante 2.0 (55) TFSI 367 CV. Audi A7 Sportback 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV è proposta a partire da 76.500 euro, che diventano 90.450 euro nella versione high performance 2.0 (55) TFSI e 367 CV. Infine, i prezzi di Audi Q7 3.0 (55) TFSI e quattro tiptronic 381 CV partono da 76.200 euro; da 94.900 euro per la variante 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic 456 CV.