In auto nel tempo del Coronavirus

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro.

Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile mantenere la distanza minima di un metro. Il limite di un metro di distanza non vale se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. Se si viaggi da soli non è ovviamente necessaria la mascherina ma bisogna sempre tenerla a portata di mano per qualsiasi necessità.



L’Istituto Superiore di Sanità ha inoltre realizzato un elenco di consigli pratici rivolti a chi si trova nella condizione di dover usare la propria auto o vetture in Car Sharing.



Dopo aver guidato o essere stati dentro un autoveicolo lavarsi sempre le mani e non toccarsi occhi, naso e bocca. L’utilizzo delle mascherine non è necessario se si viaggia da soli, ma lo diventa se si è insieme a persone che non convivono nella stessa abitazione o che hanno sintomi respiratori.

All’interno dell’auto mantenere distanza di sicurezza, (il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore) e, se possibile, tenere aperto il finestrino.



Se viene utilizzata un'auto in car sharing, se si ha a disposizione un panno a microfibra e un preparato a base di alcol, pulire tutte le superfici che possono essere state toccate da altre persone: volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell’aria, cinture di sicurezza, indicatori di direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo specchietto retrovisore esterno, chiavi, maniglie.

Si possono utilizzare i guanti, avendo però cura di non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca, di sfilarli al rovescio e di smaltirli nell’indifferenziata. L’uso dei guanti non sostituisce mai la corretta igiene delle mani.



Per quel che riguarda la pulizia e sanificazione delle auto, pulire le superfici interne dell’auto con un panno in microfibra e preparati a base di alcol.

L’uso di candeggina e amuchina non è consigliato perché l’ipoclorito di sodio presente potrebbe avere un’azione aggressiva su pelle e plastica.

Controllare i filtri dell’aria condizionata. Per una pulizia in profondità, togliere anche il filtro dell'aria, e sanificare le bocchette e i tubi che mettono in circolo l'aria stessa.

Usare l’aspirapolvere sulla tappezzeria, oppure se si sceglie di lavarla, farlo con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini dell’auto che, se usurati, sarebbero opportuno se fossero sostituiti.