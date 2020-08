Zagato IsoRivolta GTZ: limited retrò

Linee morbide e sinuose insieme ad un appeal tutto retrò, caratterizzano la nuova limited made in Zagato, coupè che celebra la Iso Rivolta, costruttore noto per le sue eleganti vetture.



La Zagato IsoRivolta GTZ, che sarà prodotta in soli 19 esclusivi esemplari, trae ispirazione e reinterpreta uno storico modello: la Iso Rivolta A3/C del 1963, coupé derivata dalla Grifo e destinata alle corse, come dimostra l’impiego dell’avional per la carrozzeria, lega di alluminio e titanio che regala leggerezza in funzione delle performance.

La sportiva fu realizzata da Giotto Bizzarrini su indicazione di Renzo Rivolta.



IsoRivolta GTZ presenta un cofano spiovente, tetto ribassato e superfici pulite, dominate dalla semplicità. La carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio e tra le particolarità spicca l’assenza delle maniglie.

Sul cofano spicca il Grifone simbolo di IsoRivolta Il cuore della vettura è un motore V8 6,8 litri sovralimentato in uso sulla Chevrolet Corvette C7 Z06, in grado di erogare fino a 513 CV e 637 Nm di coppia.



La IsoRivolta GTZ raccoglie l’eredità della Zagato Vision GT, realizzata nel 2017, per il simulatore della Sony Gran Turismo, per omaggiare il dna competitivo di questo brand del passato.



Per il lancio commerciale bisognerà attendere il mese di ottobre, quando saranno anche resi noti ulteriori dettagli tecnici e il prezzo di listino.