Toyota: work in progress

Lo sviluppo è già in corso, per il nuovo suv di Toyota, modello realizzato sulla piattaforma e-TNGA equipaggiato con una batteria di medie dimensioni, di cui però si conoscono pochi dettagli, ma che già alimentano una certa curiosità che saprà probabilmente soddisfare le aspettative del mercato.



Il veicolo, ancora privo di una denominazione definitiva, si sviluppa su una piattaforma versatile e adattabile senza difficoltà a diverse configurazioni di veicoli.



Il principio di base dell'architettura è che alcuni elementi rimangono fissi mentre altri variano, approccio flessibile che permette di variare la larghezza, la lunghezza, il passo e l'altezza del veicolo.



L'e-TNGA può essere configurata come vettura a trazione anteriore, posteriore o a quattro ruote motrici e con un'ampia gamma di capacità della batteria e del motore elettrico per adattarsi a differenti profili, riducendo, in tal modo, anche i tempi di sviluppo delle diverse varianti di prodotto.

Il primo modello basato su e-TNGA è già stato sviluppato ed è in fase di preparazione per la produzione.



Koji Toyoshima, Deputy Chief Officer spiega: “Toyota farà a breve il prossimo passo nel lancio nel segmento delle vetture elettriche a batteria, presentando per la prima volta in anteprima un nuovo SUV di medie dimensioni nei prossimi mesi. La versatilità e la flessibilità della tecnologia e-TNGA ci permette di progettare e creare veicoli non soltanto elettrici, ma anche emozionanti da guidare e belli da vedere”.