Toyota RAV 4: pioggia di novità

Sono in arrivo numerose novità che saranno presto introdotte nel rinnovato Toyota RAV4, Suv di punta della gamma nipponica, che diventa ancora più innovativo e tecnologico, soprattutto a bordo dove troviamo nuovi sistemi multimediali e un nuovo digital cockpit personalizzabile.

Anche la sicurezza migliora grazie alle funzioni aggiunte al sistema Toyota Safety Sense.



In dettaglio, il nuovo Toyota RAV4 adotta l'ultima versione del sistema multimediale del marchio dotato di un nuovo schermo da 10,5 pollici con un display a colori ad alta definizione. Presenti servizi connessi che il proprietario può utilizzare senza essere nelle vicinanze della vettura. A bordo il nuovo digital cockpit personalizzabile propone una scelta di quattro stili e tre layout con diverse opzioni di personalizzazione per il display TFT da 12,3 pollici in modo che il conducente possa scegliere le informazioni più rilevanti.



Toyota RAV4 Hybrid è disponibile in 4 allestimenti. L’entry level Active, dotata di un equipaggiamento completo, offre di serie tutte le novità introdotte con la gamma 2023, tra cui il digital cockpit da 12,3 pollici, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5 pollici e le nuove funzionalità del Toyota Safety Sense.

Completano la dotazione i cerchi in lega da 18 pollici, fari Bi-LED, fendinebbia a LED, retrocamera e sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore bi-zona. La versione Active può essere arricchita con il Dynamic Pack, che include vetri posteriori privacy, sistema di avviamento senza chiave Smart Entry e portellone posteriore ad azionamento elettrico.



Lo step successivo, rappresentato dalla configurazione Style, presenta un look più sportivo grazie ai cerchi da 18 pollici Black e alla finitura bi-tone della carrozzeria con tetto Midnight Black metallic e vernice di metallizzata di serie. La Style aggiunge i fari LED Projector, sedili sportivi in Leather Tex (anteriori riscaldabili con regolazioni elettriche e supporto lombare lato guida), i sensori di parcheggio anteriori e gli equipaggiamenti contenuti nel Dynamic Pack.



La versione Adventure rappresenta al meglio lo spirito Off-Road e si distingue per i dettagli ispirati al mondo dei fuoristrada. Al vertice della gamma si posiziona l’allestimento Lounge, caratterizzata dal design sobrio ed elegante.



Per la Toyota RAV4 Plug-in sono disponibili, invece, due versioni: l’allestimento More Dynamic e More Style. Sull’allestimento Lounge di RAV4 Hybrid e More Dynamic di RAV4 Plugin Hybrid sarà disponibile, inoltre, il nuovo colore esterno Platinum White Pearl. Gli allestimenti Style e More Style, rispettivamente su RAV4 Hybrid e RAV4 Plugin Hybrid, saranno disponibili in finitura bi-tone con verniciatura Platinum White Pearl e tetto a contrasto Midnight Black Metallic.



La gamma Toyota RAV4 Hybrid ha un listino che parte da 40.000 euro per la versione Active 2WD e 44.000 euro per la Style 2WD. Gli allestimenti Adventure e Lounge, disponibili solo in configurazione AWD-i, con un listino rispettivamente di 48.500 e 50.000 euro.