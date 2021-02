Nuova Skoda Fabia: prime anticipazioni

Skoda lascia trapelare le prime indiscrezioni sulla nuova Fabia, quarta serie di un modello che è uno dei pilastri della gamma. L’immagine poco definita lascia intuire in modo abbastanza chiaro, tuttavia, le proporzioni della nuova generazione.



Grazie alla nuova piattaforma MQB-A0, la nuova Skoda Fabia sarà ancora più spaziosa del modello precedente. Ad esempio, il vano bagagli, che già sulla generazione uscente era ai vertici del suo segmento, aggiungerà ulteriori 50 litri di capacità.



La nuova Fabia è stata sviluppata sul pianale modulare trasversale MQB-A0, una piattaforma che permette di migliorare l’abitabilità e rende la vettura più tecnologica grazie ai sistemi di assistenza alla guida e di connettività. La struttura MQB ne migliora anche la resistenza passiva in caso di urto.



La gamma delle unità si avvale di propulsori benzina TSI EVO, che promettono efficienza e consumi ridotti. Disponibile solo con trazione anteriore, la nuova Fabia prevede la disponibilità del cambio automatico DSG a 7 rapporti o, in alternativa, del cambio manuale.

Per il lancio commerciale si dovrà attendere l’ormai imminente primavera.