Night Edition: serie speciale per la Stella

La serie speciale Night Edition si caratterizza per la presenza di contenuti specifici che rende ancora più distintivi i modelli che riceveranno questa particolare dotazione.



Mercedes Classe A, CLA e CLA Shooting Brake si vestono di esclusività grazie a un equipaggiamento premium, che offre l’apprezzabile vantaggio di un valore che resta sempre tale, anche in termini di valutazione dell’usato.



In dettaglio, Mercedes Classe A Night Edition è disponibile per le versioni Sport e Premium, su tutte le motorizzazioni ad eccezione della 250 e EQ Power.

Questa nuova serie introduce, inoltre, il pacchetto Night, i cerchi in lega da 18 pollici, il doppio schermo centrale maggiorato da 10,25 pollici, lo smartphone integration ed equipaggiamenti come il Mirror Pack, il Pacchetto parcheggio e il supporto lombare.



Oltre alle dotazioni disponibili sulla versione Sport, la Night Edition realizzata per la versione Premium offre elementi estetici improntati alla sportività come: la mascherina del radiatore Matrix con pin neri e lamella in nero lucido e inserto cromato; il sottoporta in tinta con la carrozzeria; i terminali di scarico in nero lucido; la targhetta sul parafango anteriore; le cuciture a contrasto grigio chiaro a bordo, inclusa la plancia portastrumenti e le linee di cintura e nei rivestimenti dei sedili in ARTICO/DINAMICA neri; i tappetini neri con bordino e scritta Edition in grigio chiaro; inserti in alluminio chiaro con rifinitura stampata.



La Night Edition dedicata a CLA e CLA Shooting Brake è disponibile solo sulla versione Premium e offre gli stessi equipaggiamenti presenti sulla Classe A Premium Night Edition con in più il tetto panorama, la carica wireless per smartphone ed il logo illuminato.