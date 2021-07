Lamborghini: una limited al Goodwood Festival of Speed

Sant'Agata Bolognese presenta l’inedita Aventador LP 780-4 Ultimae, una versione che unisce le prestazioni della SVJ all’eleganza della Aventador S, coniugando design e dinamismo in una vettura proposta sia nella versione Coupé che Roadster.



“Se parliamo dei modelli con motore V12 naturalmente aspirati di Lamborghini, la Aventador LP 780-4 Ultimae è l’incarnazione definitiva, più autentica e senza tempo,” dichiara Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini. “Garantisce la pura esperienza di guida dei dodici cilindri unita a design inimitabile, soluzioni ingegneristiche e emozioni di guida. È la Aventador definitiva che chiude un’epoca eccezionale. È l’ultima del suo genere, con la massima potenza e le prestazioni che ci si aspettano dall’unione del motore V12 di Lamborghini e dall’inimitabile design del nostro marchio.”



Il motore a dodici cilindri da 6,5 litri Longitudinale Posteriore (LP) eroga ben 780 CV: 40 CV in più rispetto alla Aventador S e 10 CV in più rispetto alla SVJ. La monoscocca unica in fibra di carbonio insieme all’ampio utilizzo di fibra di carbonio in tutta la carrozzeria garantiscono un peso a secco di soli 1550 kg.



La versione Coupé garantisce un’accelerazione da 0 a 100 in 2,8 secondi e una velocità massina di 355 km/h. Il controllo laterale è perfezionato grazie al sistema a quattro ruote sterzanti introdotto sulla Aventador S, che assicura agilità alle basse e medie velocità e maggiore stabilità alle alte velocità.

Il design prevede un concetto specifico per il paraurti anteriore allo scopo di aumentare il carico aerodinamico, con prestazioni longitudinali simili a quelle della SVJ. L’alettone posteriore del sistema aerodinamico attivo è orientabile in tre posizioni in base alla velocità e alla modalità di guida selezionata, ottimizzando l’equilibrio complessivo della vettura.



Il profilo della sportiva, dalle linee pulite e nette, è ben riconoscibile, fedele all’iconica e distintiva firma grafica di ogni modello della gamma.

Il lancio prevede una tonalità bicolore, grigio su grigio, con linee e dettagli in Rosso Mimir opaco. I due toni eleganti ma sportivi degli esterni, Grigio Acheso e Grigio Teca opachi, sono ripresi negli interni. Sul sedile Comfort della LP 780-4 è quello della Aventador S è ricamato il nome Ultimae, mentre sul quadro strumenti del montante a lato pilota è riportato il numero dell’edizione limitata.



Sono disponibili di serie cerchi in lega forgiati Dianthus in argento da 20 e 21 pollici, con altre opzioni Dianthus, Leiron e Nireo da 20 e 21 pollici color bronzo, nero e titanio, abbinati a pneumatici Pirelli P Zero Corsa.

La sportiva del Toro sarà esposta nel Regno Unito in occasione del Goodwood Festival of Speed 2021, che si svolgerà dall’8 all’11 luglio.