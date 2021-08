Notizie Hyundai Elantra N: reveal ufficiale

20/08/2021 di Grazia Dragone Più carattere e dinamismo per la berlina sportiva

Hyundai è proiettata al futuro con la nuova Elantra N, destinata al mercato nordamericano e presentata nelle ultime ore in modalità virtuale.



Con l'arrivo della nuova Elantra N, Hyundai completa così la sua linea di auto sportive firmate N. la vettura rappresenta la declinazione ad elevate performance del modello Elantra, a cui sono state aggiunte funzionalità di guida dal maggiore carattere e dinamiche insieme ad elementi estetici dall’impostazione stilistica più aggressiva.



La vettura è alimentata da un motore 2,0 litri, turbocompresso, ad iniezione diretta, abbinato ad una trasmissione a due frizioni (N DCT) a otto rapporti N. la potenza massima erogata è pari a 280 CV. Elantra N è disponibile anche con cambio manuale a sei rapporti ravvicinati.



Basata sul design già sportivo di Elantra, Hyundai Elantra N propone un look con dettagli di impostazione più racing come, ad esempio, l'esclusiva striscia rossa alla base della fascia anteriore che continua lungo il bordo laterale.

Lo spoiler prominente ed esclusivo N con diffusore posteriore aiuta a controllare il flusso d'aria per ottenere prestazioni aerodinamiche e uno styling più aggressivo.



Esclusivo l’ambiente di bordo, che comprende elementi a marchio N, tra cui il volante, il cambio, i sedili, i pannelli di protezione delle porte e i pedali metallici. Il volante include il pulsante NGS (solo DCT), che aumenta la potenza a 290 CV per un massimo di 20 secondi. Le modalità di guida sono tre: N Grin Shift; N Power Shift ed N Track Sense Shift.

Tra le dotazioni troviamo l’impianto frenante co n dischi maggiorati e pastiglie sportive, cerchi da 19 pollici, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 245/40.



Ulteriore particolarità è rappresentata dal comando N Sound Equalizer (NSE), che permette di ottenere il sound del motore tipico di un’auto da corsa, per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente ed emozionale.

News Correlate » Hyundai Sonata, presentate due versioni ibride a Detroit

Al Naias di Detroit Hyundai Sonata debutta nell’inedita veste ibrida, anche in modalità plug-in » Hyundai Santa Cruz Crossover Truck Concept in anteprima a Detroit

La vettura raffigura una chiara reinterpretazione di utility truck destinato ai clienti Millennials » Hyundai Genesis 2015, la nuova berlina premium rivelata a Detroit

La vettura arriverà anche in Italia in numero limitato e riservata soprattutto ad enti, istituzioni pubbliche e flotte aziendali » Hyundai HND-9, la concept car al Salone di Seoul

Perfetto mix di eleganza e sportività, il prototipo fa da apripista per i modelli prossimi al mercato, come la Genesis coupé [ Altre news correlate » ]