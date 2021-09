Notizie Cupra UrbanRebel Concept: l´audacia del futuro

03/09/2021 di Grazia Dragone Il reveal ufficiale all’imminente IAA di Monaco

Cupra non ferma la ricerca di una mobilità sempre più innovativa e proiettata in un futuro lontano, ma non del tutto irraggiungibile. La concept UrbanRebel porta avanti questa idea, proponendosi come vettuta emozionale, sostenibile dallo stile spiccatamente racing, unico e inconfondibile.

Proprio la competizione è l’elemento chiave del brand che punta su questo specifico aspetto per la Cupra UrbanRebel Concept, visione di una urban car 100% elettrica il cui lancio è programmato per il 2025.



“Cupra UrbanRebel Concept è un’interpretazione radicale della urban car elettrica dell'azienda, che sarà lanciata nel 2025. Questa concept racing dà un'idea del linguaggio di design della futura urban e ne ispirerà la creazione” ha dichiarato Wayne Griffiths, presidente di Cupra.



La versione stradale di questa intrigante concept sarà il risultato armonico di un design sorprendente e di una dinamica unica, affidandosi alla piattaforma corta MEB di Volkswagen. La vettura sfoggia nel frontale lo sharknose creato utilizzando una superficie negativa. Particolare la firma triangolare nei fari.



Il design avvolgente delle superfici vetrate genera l'effetto visivo di un casco e crea un effetto di continuità tra i finestrini intorno alla vettura. Nella fiancata, l’auto presenta proporzioni atletiche grazie alla linea a cuneo che scorre dal montante C alla porta anteriore, con superfici diagonali scolpite. La vista posteriore esibisce proporzioni orizzontali e un ampio spoiler, ispirato alle corse virtuali.



Lunga 4.080 mm, larga 1.795 mm e alta 1.444 mm, l’auto eroga una potenza continua di 250 kW con 320 kW di potenza di picco. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,2 secondi.

La vettura sarà svelata durante l’evento di pre-apertura del nuovo Cupra City Garage di Monaco di Baviera, in occasione del Salone Internazionale IAA in programma dal 7 al 12 settembre.

