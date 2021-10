Notizie Auto Europa 2022: il premio a Nissan Qashqai

22/10/2021 di Grazia Dragone La vettura è stata scelta fra 30 modelli conformi ai requisiti

La 36ma edizione del Premio Auto Europa vede in Nissan Qashqai la vettura che si distingue, nel ricco ventaglio di scelta del mercato, per caratteristiche come innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

Il Premio Auto Europa è promosso dalla UIGA, Associazione Italiana Giornalisti dell’Automotive, e dal 1987 viene assegnato ogni anno a vetture prodotte in Europa.



Le 7 finaliste sono state selezionate dalla Giuria Tecnica dei Soci UIGA fra le 30 vetture conformi ai requisiti del concorso, che comprende le vetture commercializzata in Europa nei dodici mesi precedenti (dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021) e prodotte in 10.000 esemplari all’anno.



Ma cosa rende così speciale Nissan Qashqai?

La terza generazione del modello nipponico è disponibile nella versione mild hybrid da 140 e 158 CV, caratterizzata da motore brillante ed efficiente, bassi consumi ed emissioni minime.

Il design punta su dinamismo ed eleganza e nasce sulla nuova piattaforma CMF-C che assicura insieme alle nuove sospensioni e ammortizzatori, ma anche al nuovo sterzo più preciso, più comfort e piacere di guida.



Molto completo il carnet di dotazioni che prevede un nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3 pollici ad alta definizione e un nuovo Head-Up display da 10,8 pollici.

Inedito anche il sistema di infotainment, con schermo digitale touch HD da 9 pollici con nuova interfaccia grafica. Il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, ora con Navi-link, regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza.

