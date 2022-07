Peugeot 408: l´auto che non ti aspetti

Il marchio d’Oltralpe accoglie nella sua famiglia un nuovo modello, la prima di una nuova serie che stupisce per le sue linee e le sue caratteristiche e si fa portatore di soluzioni tecnologiche all'avanguardia dedicate al piacere di guida e all'uso intuitivo.



Dal punto di vista estetico, la Peugeot 408 si propone con un’attitudine stilistica tipica delle Fastback, ma più dirompente nello stravolgere gli stilemi tipici. L'aspetto felino è una sua connotazione distintiva. Le linee sono affilate, la calandra è in tinta carrozzeria e si integra con il frontale. La vettura adotta grandi ruote da 720 mm di diametro e cerchi da 20 pollici con design geometrico.



Lunga 4,69 m e con un passo pari a 2,79 m, la Peugeot 408 presenta una seconda fila di sedili spaziosa. Generoso anche il bagagliaio con un volume di 536 litri che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri.



A bordo si fa notare il Peugeot i-Cockpit di ultima generazione che grazie a soluzioni avanzate rende l'esperienza di guida gratificante. La presenza di 6 telecamere e 9 radar insieme ai sistemi di assistenza alla guida garantisce tranquillità e sicurezza.

Tra le dotazioni sono disponibili: Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go, Night Vision, Long-range blind spot monitoring, Rear Traffic Alert.



La gamma di motorizzazioni comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV, tutti abbinati di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Successivamente sarà presentata una versione 100% elettrica. L’arrivo sul mercato è programmato per l'inizio del 2023.



“In Peugeot crediamo che la vita migliori quando vi si aggiunge un po' di ritmo. E con il suo look unico, l'innovativo stile proprio del mondo delle Fastback e sapiente eleganza, nuova 408 è l'espressione perfetta della filosofia e dell'inventiva del marchio Peugeot”, dichiara Linda Jackson, Ceo del Marchio Peugeot.