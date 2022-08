Notizie Mini Concept Aceman: vista sul futuro

01/08/2022 di Grazia Dragone Arriva il primo crossover full electric

Il brand Mini guarda alla mobilità che verrà puntando su idee innovative e rivoluzionarie, per dare risposte credibili e in linea con le esigenze della guida del futuro.

La Mini Concept Aceman sembra racchiudere in sé le soluzioni alle istanze del mercato avvalendosi di caratteristiche come: la trazione elettrica, il linguaggio formale chiaro, una nuova esperienza digitale a bordo e un design responsabile dei materiali con l'assenza di pelle e di elementi cromati.



La Mini Cooper sarà affiancata da un modello crossover nella prossima generazione di modelli, un veicolo versatile che, secondo le parole di Stefanie Wurst, Head of the MINI Brand: “offre un primo assaggio di un auto completamente nuova, che colmerà lo spazio tra la MINI Cooper e la MINI Countryman nel futuro della famiglia di modelli”.



Mini Concept Aceman inaugura una nuova era del design seguendo il principio della Charismatic Simplicity, che mette in evidenza l'essenziale, senza rinunciare alla tradizione, ma esaltandola attraverso un nuovo appeal futuristico. Le superfici sono realizzate in tessuto riciclato lavorato a maglia con contrasti cromatici e si abbinano ai comandi digitali che vedono la presenza di un nuovo display OLED come interfaccia centrale.



Sarà possibile vedere per la prima volta la Mini Concept Aceman alla fiera di videogiochi e computer Gamescom 2022 di Colonia. Il raduno internazionale di sviluppatori, editori, esperti e appassionati di videogiochi e Esports si svolgerà dal 23 agosto fino al 28 agosto 2022.

