Nuova Opel Astra Electric: ancora più green

Opel Astra aggiunge una nuova configurazione al suo ricco carnet, declinandosi nella versione Electric, la prima della bestseller, anche nella variante Sports Tourer Electric, la prima station wagon elettrica proposta da un brand tedesco.



“Opel Astra Electric e OpelAstra Sports Tourer Electric sono delle vetture davvero pionieristiche: con la nuova versione elettrica a batteria della 5 porte e della station wagon, i clienti avranno vetture adatte all’uso quotidiano caratterizzate da tanto comfort e soprattutto da un grandissimo piacere di guida a zero emissioni locali. È questo che intendiamo quando parliamo di una intelligente 'Greenovation' della mobilità,” sono le parole di Florian Huettl, CEO Opel.



Oltre ad essere disponibili con propulsioni efficienti, entrambi i modelli, Astra e Astra Sports Tourer sono proposti in versione elettrica plug-in hybrid, anche con il nuovo modello Astra GSe.

La gamma sarà a breve completata dalla vettura Opel Astra Electric a batteria, a partire dalla primavera del 2023.



In dettaglio, la nuova Opel Astra Electric adotta un motore elettrico da 115 kW/156 CV che assicura una velocità massima di 170 km/h.L’energia viene accumulata nella batteria agli ioni di litio da 54 kWh, composta da 102 celle alloggiate in 17 moduli, che consente di percorrere fino a 416 km a zero emissioni.



Per quanto riguarda gli interni, a bordo sono presenti sedili sportivi ergonomici attivi, mentre il Pure Panel, il posto guida digitale con due grandi widescreen da 10 pollici, immerge il guidatore in un’atmosfera moderna. Molto ricco l’equipaggiamento dei sistemi di assistenza alla guida che include: l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, sistema attivo di mantenimento della corsia di marcia, il sistema di rilevamento stanchezza, il rear cross traffic alert e il cambio corsia semiautomatico.



Esteticamente, la vettura è riconoscibile dall’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, e monta un paraurti anteriore supersportivo. Un ulteriore elemento di design distintivo è rappresentato dai cerchi in lega da 18 pollici di serie con finitura diamond cut o completamente nera.