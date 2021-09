Opel Astra: svolta ibrida

La transizione verso una mobilità green è ormai in atto e vi aderisce anche Opel Astra, che propone una nuova generazione all’insegna dell’ecosostenibilità. La prossima serie della compatta sarà per la prima volta elettrificata, proposta in versione ibrida plug-in a due livelli di potenza e, dal 2023, anche in versione elettrica a batteria (Opel Astra-e).



Ad ottobre saranno già disponibili, invece, le versioni equipaggiate con motori diesel e benzina efficienti, abbinati a cambi ad attriti ridotti, manuale a sei rapporti e automatico a otto rapporti.



Quindi, Opel Astra offrirà la possibilità di scegliere fra diversi tipi di trazione: elettrica, ibrida plug-in e con il tradizionale termico. I livelli di potenza vanno da 110 CV a 225 CV, che assicurano performance di guida superiori. Guardando in dettaglio alle motorizzazioni incluse nella gamma, la versione top di-gamma è rappresentata dalla Opel Astra ibrida plug-in.



La versione ibrida ricaricabile assicura una potenza di sistema pari a 225 CV, consumi di carburante nel ciclo misto WLTP di 1,4-1,1 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 31-24 g/km. L’unità 1.6 quattro cilindri genera 180 CV e interagisce con il motore elettrico, che contribuisce con 110 CV. La potenza viene trasmessa all’asse anteriore mediante il cambio automatico a otto rapporti.



In alternativa, è disponibile anche una versione ibrida con una potenza di sistema di 180 CV. In questo caso, la potenza del motore benzina è di 150 CV. I motori termici che completano la gamma promettono un’elevata efficienza e bassi consumi di carburante. Il turbo benzina 1.2 litri tre cilindri a iniezione diretta con cambio manuale a sei rapporti genera 110 CV.



E’disponibile anche una versione da 130 CV, con cambio manuale a sei rapporti o automatico a otto rapporti. Per quanto riguarda il diesel è disponibile un motore 1.5 litri quattro cilindri da 130 CV ed è disponibile con cambio manuale a sei rapporti o automatico a otto rapporti.