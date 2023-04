Lamborghini: special edition alla Milano Design Week

Lamborghini celebra l’importante anniversario dei suoi 60 anni di vita produttiva e lo fa realizzando un’edizione limitata. Lo speciale allestimento è riservato ai modelli Huracán STO, Huracán Tecnica e Huracán EVO Spyder, e sarà presentato il 21 aprile prossimo durante un evento nell’ambito della Milano Design Week.



Ogni modello sarà disponibile in 60 esemplari e proposto in due varianti. Per enfatizzare l’esclusività della serie speciale, ogni auto avrà una targhetta a vista in carbonio e un logo 60 verniciato su portiere e ricamato sui sedili.



Partiamo da Huracán STO, Super Trofeo Omologata. La 60 Anniversario Edition è offerta in due versioni, una caratterizzata da tonalità blu, con la carrozzeria in Blu Aegeus. La seconda versione, invece, ha una livrea in Grigio Telesto e Nero Noctis combinata al carbonio a vista. Entrambe presentano il logo del 60° anniversario ricamato sul sedile e sono equipaggiate con cerchi Hek in alluminio forgiato da 20 pollici in finitura nero opaco.



Per quanto riguarda Huracán Tecnica, anche in questo caso i 60 esemplari sono configurati in due versioni, ma di ispirazione racing.

La prima presenta una carrozzeria in Grigio Telesto su cui spiccano dettagli in Nero Noctis e Rosso Mars; mentre la seconda propone una carrozzeria Bianco Asopo abbinata a linee in Verde Viper. Entrambe le versioni montano cerchi Damiso shiny black da 20 pollici e pinze freno ross.



Infine, la EVO Spyder è configurabile con carrozzeria Blu Le Mans e dettagli Bianco Isi a contrasto. In alternativa è disponibile la carrozzeria Verde Viper abbinata al Bianco Isi. Entrambe adottano cerchi Damiso shiny black da 20 pollici.