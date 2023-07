Fiat 600e: sfida al segmento B

La mobilità urbana accoglie l’inedita Fiat 600e che segna il ritorno del brand nel vario e ricco di proposte segmento B. Per puntare alla leadership di questa fetta di mercato, Fiat offre su questa vettura tutto ciò che ricerca la clientela, esaltando il comfort, l’autonomia senza dimenticare un'esperienza di guida all'insegna della bellezza.



Ideale per la guida in città, ma anche per rispondere ai bisogni del tempo libero, la Fiat 600e ha dimensioni generose, spazio per 5 persone e diversi vani portaoggetti. L’autonomia elettrica è di oltre 400 km nel ciclo combinato e supera i 600 km in città.



Disponibile in due configurazioni, Fiat 600e La Prima e Fiat (600e)RED, la vettura adotta batterie agli ioni di litio da 54 kWh. Il motore eroga una potenza di 115 kW, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi netti.

Tre le modalità di guida selezionabili: Eco, Normale, Sport. Entro la metà del 2024 la gamma sarà completata con una motorizzazione ibrida.



Parliamo di design. Tra gli elementi estetici più caratterizzanti troviamo un badge 600 cromato sia sull’anteriore sia sulle fiancate e inediti fari a LED. Il look esterno è sottolineato dai cerchi fino a 18 pollici, minigonne e passaruota neri, una bandiera italiana spicca sul paraurti posteriore.



A bordo vi sono elementi pensati per il comfort. La nuova Fiat 600e è la prima vettura compatta a offrire la funzione di cromoterapia. Inoltre, il sedile del guidatore è dotato di regolazione elettrica dell’inclinazione e di una funzione di massaggio posteriore. Non mancano le porte USB di tipo A e di tipo C + tipo C per la seconda fila, il caricatore wireless per lo smartphone e la funzione keyless entry con sensore di prossimità.



Il prezzo di listino di Fiat (600e)RED è di 35.950 euro, mentre la top di gamma Fiat 600e La Prima ha un costo pari a 40.950 euro.