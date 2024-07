Suzuki S-Cross Hybrid: più sicura con il restyling

Suzuki S-Cross Hybrid si aggiorna e promette maggiore sicurezza grazie a nuovi sistemi di assistenza alla guida, che rendono più ricco il suo carnet, assicurando più comfort ma anche più praticità.



In dettaglio, troviamo il Sistema Attentofrena Liv. 2 - Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), che rileva con precisione ogni movimento riferito a mezzi e persone in un’ampia area circostante.

A questo si aggiunge il Sistema Guidadritto Liv. 3, che integra i dispositivi Lane Keep Assist (LKA) e Lane Departure Prevention (LDP).

Utile il Sistema Guardalastrada - Driver Monitoring System (DMS), in grado di monitorare gli occhi e il viso del conducente, richiamandone l’attenzione.



Interessante il dispositivo Occhioallimite Liv. 2 - Traffic Sign Recognition (TSR), in grado di leggere i segnali stradali e di far adeguare al conducente la velocità quando necessario.

L’elenco degli ADAS presenti su S-Cross Hybrid si completa con i sistemi:

- Guardaspalle - Blind Spot Monitor (BSM),

- Vaipure - Rear Cross Traffic Alert (RCTA),

- Partifacile - Hill hold control,

- eCall chiamata di emergenza,

- Failafila con Stop&Go (nella versione con cambio automatico l’Adaptive Cruise Control (ACC) include questa funzione).



I miglioramenti proposti da Suzuki S-Cross Hybrid coinvolge anche l’equipaggiamento. Con particolare riferimento al livello Top, troviamo contenuti aggiuntivi come: Sistema multimediale con schermo touch da 9 pollici, Navigatore integrato, Apple CarPlay con connessione wireless, Android Auto con connessione wireless, Sistema Nontiabbaglio, Specchietto retrovisore elettrocromico.



Nel caso invece degli allestimenti Top+ e Starview la vettura offre: Android Auto con connessione wireless, Sistema nontiabbaglio, Specchietto retrovisore elettrocromico.

Le versioni Top e Top+ sono disponibili con motorizzazione 1.4 48 V e cambio manuale, mentre l’allestimento Starview è sempre disponibile con cambio automatico e motorizzazione 1.5 140 V.

Su tutte le versioni è disponibile in abbinamento la trazione integrale Suzuki ALLGRIP SELECT con albero di trasmissione e selettore di guida a 4 modalità.



Il listino parte da 27.990 € per la S-Cross Hybrid 1.4 48V 2WD 6MT Top fino a toccare i 36.390 € della S-Cross Hybrid 1.5 140V 4WD AT Starview.