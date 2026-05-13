[ Reggio Emilia ] - Oggi 13 maggio 2026 è stata una giornata davvero speciale a Reggio Emilia la città del Tricolore, con l'arrivo della principessa del Galles Catherine Middleton, nella sua prima uscita ufficiale dopo l’intervento. La città era piena di gente e c'era un'atmosfera festosa, con un alto livello di sicurezza. La Principessa Kate è arrivata in città su una berlina di lusso BMW Serie 7 scortata da due moto motociclette della polizia, un suv Alfa Romeo Stelvio della polizia seguito da una gazzella dell’arma dei Carabinieri Alfa Romeo Giulia, da un auto della scorta Alfa Romeo Giulia nera dal design sportivo ed elegante ed infine da una Alfa Romeo Giulia silver sempre della scorta dietro la BMW Serie 7 della .



La principessa ha visitato il centro storico della città, dove ha incontrato il presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale ed il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari. La visita della principessa si è però concentrata sul modello educativo “Reggio Emilia Approach” adottato da insegnanti ed educatori nelle scuole dell’infanzia in tutto il mondo ed ha mostrato grande interesse per i progetti e le attività laboratoriali e creative dei bambini. La principessa Kate Middleton ha affermato che “l'istruzione rappresenta il collegamento più significativo tra culture diverse”.



Dopo l'incontro istituzionale, la principessa ha camminato per le strade del centro, accompagnata dalle autorità locali. Molti cittadini hanno cercato di avvicinarsi per una foto o un saluto. C'era un'atmosfera molto serena e festosa, con famiglie, studenti e curiosi che affollavano le piazze.



La principessa ha anche partecipato a una degustazione di specialità locali, come il Parmigiano Reggiano e l'aceto balsamico tradizionale. La città si è preparata per l'evento con misure di sicurezza speciali, ma l'atmosfera è stata sempre molto rilassata.



La giornata si è chiusa con un concerto al Teatro Municipale, dedicato all'amicizia culturale fra Italia e Regno Unito. L'evento ha attirato migliaia di visitatori, con circa 150 accreditati stampa da tutto il mondo, creando un impatto positivo per il commercio e il turismo locale. È stato un giorno davvero speciale per Reggio Emilia, che si configura come uno dei momenti ufficiali più significativi degli ultimi periodi.



In generale, la visita della principessa Catherine a Reggio Emilia è stata un evento molto importante, che ha portato la città a essere al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. La città si è preparata per l'evento con grande entusiasmo e ha accolto la principessa con grande calore. Speriamo che questo evento possa essere il punto di partenza per future collaborazioni tra la Gran Bretagna e la città di Reggio Emilia.

