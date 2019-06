28/05/2019

Peugeot 508 SW Hybrid offre i vantaggi della tecnologia full hybrid con quelli della motorizzazione 100% elettrica, ampia autonomia e modalità di guida a zero emissioni. In dettaglio l’auto abbina il motore PureTech da 180 CV a un motore elettrico da 110 CV per una potenza massima combinata di 225 CV.



L’HYbrid powertrain è stato progettato per esaltare una guida prestazionale ma allo stesso tempo sostenibile. La batteria al Litio in dotazione assicura una capacità di 11.8kWh e consente un’autonomia in modalità 100% elettrica superiore a 40 km. La vettura, disponibile in Italia con carrozzeria fastback o SW, sarà commerfcializzata dalla fine del 2019.