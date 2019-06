10/06/2019

Proposta in una veste speciale, la Peugeot 2008 Signature offre un ricco corredo di dotazioni: cerchi in lega da 16 pollici Hydre, vetri posteriori e lunotto oscurati, passaruota di colore nero, sensori di parcheggio e l’integrazione con lo smartphone grazie al Mirror Screen con triple play (Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink).



La gamma delle unità include la versione benzina PureTech da 82 CV o diesel BlueHDi da 100. Al debutto la tinta Blu Quasar, che ne sottolinea l’attitudine moderna e dinamica. A bordo, Peugeot 2008 Signature si caratterizza per la presenza di finiture specifiche in tessuto Tokyo/Dublin con cuciture a contrasto Blu Cardio.