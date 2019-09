30/08/2019

Peugeot 3008 GT Hybrid4 è un suv performante caratterizzato dalla presenza di quattro ruote motrici, ch offre una motricità più elevata in condizioni stradali difficili, ed una potenza complessiva di ben 300 CV, risultato della sinergia tra una motorizzazione benzina PureTech turbo da 200 CV (147kW) e due motori elettrici: uno anteriore abbinato al cambio e-EAT8 che sviluppa 110 CV (81kW) ed uno posteriore, collocato sul retrotreno dalla potenza di 112 CV (83kW).



Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in circa 5,9 secondi ed è rappresentativo delle prestazioni assicurate da questa nuova versione. La capacità della batteria è pari a 13,2kWh e garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di ben 59 km.



La batteria si ricarica in modo rapido; la ricarica completa del veicolo si effettua in 1h e 45 collegandola ad una Wallbox. Il carnet di dotazioni include rivestimento in Alcantara Grigio Greval abbinato a decorazioni in legno di quercia invecchiato Grey Oak.



Non manca la tecnologia, rappresentata dai dispositivi di aiuto alla guida (ADAS): l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go in abbinamento al Lane Positioning Assist. La commercializzazione è programmata a partire dal primo trimestre 2020.