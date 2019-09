23/09/2019

Audi AI:Trail quattro concept interpreta l’idea di una offroad del futuro, aggiungendosi alla famiglia AI, che include modelli come Aicon, AI:ME, AI:RACE. La vettura promette elevate performance off-road e guida autonoma di Livello 4, secondo step più elevato nella scala internazionale d’automazione.



L’abitacolo, caratterizzato da superfici vetrate, offre una visibilità unica. La capacità della batteria permette una rassicurante autonomia, stimata intorno ai 500 km. Lunga 4,15 metri, larga 2,15 metri e alta 1,67 metri, la concept è equipaggiata con cerchi da 22 pollici e pneumatici XXL. L’altezza da terra è di 34 cm, mentre la capacità di guado supera i 50 cm. La scocca è realizzata in un mix di materiali hi-tech: acciaio, alluminio, Kevlar e fibra di carbonio.



Il design è originale ma allo stesso tempo funzionale. I cristalli avvolgono interamente la vettura, come il cockpit di un elicottero. Anche il single frame è vetrato, permettendo uno sguardo sulla carreggiata. Pur essendo sviluppata per essere completamente autonoma, AI:Trail è dotata di volante e pedaliera insieme a sistemi di assistenza alla guida come il controllo della stabilità e della trazione. La concept adotta quattro motori elettrici, uno per ciascuna ruota, per una potenza complessiva pari a 435 CV.