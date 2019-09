24/09/2019

Audi A1 Citycarver è un crossover urbano che assicura comfort e agilità su ogni condizione stradale grazie anche all’assetto rialzato di 4 cm e alla taratura specifica delle sospensioni. Il motore in dotazione è l’unità 1.0 TFSI da 95 o 116 CV abbinabile ad una trasmissioni manuale o a doppia frizione S tronic.



Il carnet degli optional mette a disposizione su richiesta gli ammortizzatori regolabili e il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select. Stilisticamente la vettura si propone con un’impronta offroad dove spicca il single frame ottagonale ispirato alla gamma Audi Q. Gli sbalzi ridotti, i passaruota allargati, le feritoie sotto il cofano sono i suoi tratti distintivi.



La fiancata e lo spoiler posteriore S line disegnano una carrozzeria fluida e dinamica, inoltre, le ampie prese d’aria nei paraurti anteriore e posteriore rendono l’aspetto più muscoloso. Gli esterni sono personalizzabili secondo il gusto e le preferenze della clientela che può attingere a dotazioni specifiche, come quelle presenti nel pacchetto edition one che spicca per la proposta di tinte vivaci come arancio pulse o grigio zinco, i cerchi in lega d’alluminio Audi Sport da 18 pollici e gli interni con i sedili sportivi.



A bordo l’infotainment attinge dai modelli Audi di categoria superiore promettendo un ìesperienza connessa avanzata. Il lancio commerciale è programmato per ottobre 2019.