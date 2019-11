27/11/2019

Serie limitata e disponibile in soli 100 esemplari, la Suzuki Vitara Katana è stata a partire dalla versione 1.0 Boosterjet Cool. Disponibile con la trazione anteriore o integrale 4x4 AllGrip, la vettura è proposta nella tinta Grigio Londra, con spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria, numerosi dettagli neri e accenti rossi sia all’esterno che nell’abitacolo.



Le cromature presenti nella griglia frontale sono sostituite con il colore nero, utilizzato anche per le cornici delle luci diurne DRL. I cerchi sono neri opachi. E’ previsto un secondo set di ruote BiColor da comsegnare al cliente, insieme ad un treno di gomme AllSeason o invernali con sensori TPMS integrati.



Ulteriori elementi distintivi sono rappresentati dalle protezioni laterali off-road, il badge con la spada sulla cornice delle porte anteriori e la scritta KATANA sul montante posteriore. Il motore in dotazione dispone di una potenza massima di 112 CV.



Ricco l’equipaggiamento di serie. Sulla versione 2WD vengono offerti: clima automatico, schermo touchscreen 7 pollici, Bluetooth, compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, cruise control, sedili riscaldati, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag e bracciolo centrale con un vano portaoggetti. Sulla declinazione 4WD troviamo il cruise control adattivo e sofisticati dispositivi di guida semi-autonoma.