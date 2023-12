Notizie Suzuki edizione speciale Yoru

04/12/2023 di Grazia Dragone Nuova veste per Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid

Il ricco ventaglio di scelta del mercato dei suv accoglie il nuovo allestimento, pensato da Suzuki, per i modelli Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid.



Si tratta delle versioni Yoru, riconoscibili per la combinazione di colori ispirate alle sfumature della notte e dettagli esclusivi, equipaggiate con elementi di livello superiore.



Yoru indica nella lingua giapponese il momento in cui la notte si fa più scura e la luna e le stelle appaiono più visibili. Ciò ha ispirato la livrea del modello Vitara Hybrid Yoru, che offre finiture Black sul paraurti, sul listello superiore e sugli elementi verticali della griglia, oltre che sulle cornici delle luci diurne DRL e sui fregi laterali del cofano. Spicca il badge Yoru sui montanti B, dove compare l’elegante Kanji in sovrapposizione con la scritta Yoru su uno sfondo chiaro.

All’interno troviamo l’orologio circolare in posizione centrale sulla plancia, con scritte Kanji. Pregiati i materiali delle finiture di sedili e cuffia cambio.



La più elegante S-Cross Hybrid Yoru indossa la vernice metallizzata Blu Capri, con elementi a contrasto, come le calotte degli specchi e gli skid plate anteriori e posteriori argento.

L’allestimento Yoru prevede, per entrambe le vetture, il tetto apribile panoramico elettrico con tendina oscurante. Completa il kit di dotazioni la trazione 4WD AllGrip Select, che permette di uscire dal contesto urbano e ritrovarsi nella natura.



Le vetture condividono la motorizzazione 1.4 Boosterjet abbinata al modulo Hybrid da 48 volt che alimenta un motore elettrico da 10kW. Questa unità sviluppa la potenza massima di 95 kW (129 CV). La trazione integrale 4WD AllGrip Select prevede quattro modalità di guida: Auto, Sport, Snow e Lock.



non mancano avanzati sistemi di assistenza alal guida e dedicati alal sicurezza come: Lane Departure Prevention; Automatic Emergency Brake; Weaving Alert; TSR Traffic Sign Recognition; Blind Spot Monitor; Rear Cross Traffic Alert; Speed limiter; Adaptive Cruise Control.



Le Special Edition Vitara Hybrid Yoru e S-Cross Hybrid Yoru entrano in listino rispettivamente a 31.990 e 33.990 euro.



