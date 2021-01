Notizie Mercato auto: Suzuki da record

12/01/2021 di Grazia Dragone Aumenta in Italia la quota di mercato del brand

UNRAE, Suzuki conclude il 2020 con l’inaspettato raggiungimento della quota di mercato del 2,42%, la più alta mai registrata dal brand in Italia, migliorando la performance rispetto all’anno precedente, risultando tra i primi 18 marchi per volume nel Belpaese.



Durante l’anno appena alle spalle, Suzuki ha immatricolato 33.455 vetture, dato che, confrontato alle 1.381.496 immatricolazioni effettuate in totale in Italia nello stesso periodo, permette di fare un importante passo avanti rispetto ai precedenti numeri.



Tuttavia, Suzuki ha registrato una diminuzione del 12,61% nelle immatricolazioni, rispetto al 2019. Questa flessione rappresenta la migliore performance anno su anno registrata tra i primi 18 marchi per volume in Italia, inferiore al calo del 27,93% subito dal mercato.

Tra le Case automobilistiche presenti, Suzuki ha risposto meglio alle nuove esigenze di mobilità e alla crisi determinata dal Covid-19.



Il punto di forza risiede nella gamma 100% ibrida, a trazione integrale con un cambio automatico disponibili su tutti i modelli e una politica dei prezzi chiara e con evidenti vantaggiosi che hanno convinto una platea eterogenea.



Ma quali sono i modelli più apprezzati? Sono soprattutto i modelli Suzuki Swift tra le auto ibride più vendute. La prima si colloca al settimo posto con 10.918 unità vendute, seguita da Swift con 10.078 unità.

Suzuki Vitara e S-Cross hanno registrato rispettivamente 6.215 (di cui 4.677 ibride) e 1.949 (di cui 1.608 ibride) unità; Suzuki Vitara Hybrid 4WD AllGrip figura nella Top Ten delle fuoristrada più vendute, con 3.496 esemplari.



Il 2021 appena iniziato vedrà il marchio impegnato in proposte orientate alla mobilità sostenibile, con modelli ibridi che arricchiranno ulteriormente la gamma come, ad esempio, la Swace Hybrid, ma anche la Across Plug-in introdotta nella parte finale del 2020. Secondo i dati diconclude il 2020 con l’inaspettato raggiungimento della quota di mercato del 2,42%, la più alta mai registrata dal brand in Italia, migliorando la performance rispetto all’anno precedente, risultando tra i primi 18 marchi per volume nel Belpaese.Durante l’anno appena alle spalle, Suzuki ha immatricolato 33.455 vetture, dato che, confrontato alle 1.381.496 immatricolazioni effettuate in totale in Italia nello stesso periodo, permette di fare un importante passo avanti rispetto ai precedenti numeri.Tuttavia, Suzuki ha registrato una diminuzione del 12,61% nelle immatricolazioni, rispetto al 2019. Questa flessione rappresenta la migliore performance anno su anno registrata tra i primi 18 marchi per volume in Italia, inferiore al calo del 27,93% subito dal mercato.Tra le Case automobilistiche presenti, Suzuki ha risposto meglio alle nuove esigenze di mobilità e alla crisi determinata dal Covid-19.Il punto di forza risiede nella gamma 100% ibrida, a trazione integrale con un cambio automatico disponibili su tutti i modelli e una politica dei prezzi chiara e con evidenti vantaggiosi che hanno convinto una platea eterogenea.Ma quali sono i modelli più apprezzati? Sono soprattutto i modelli Suzuki Ignis tra le auto ibride più vendute. La prima si colloca al settimo posto con 10.918 unità vendute, seguita da Swift con 10.078 unità.Suzuki Vitara e S-Cross hanno registrato rispettivamente 6.215 (di cui 4.677 ibride) e 1.949 (di cui 1.608 ibride) unità;figura nella Top Ten delle fuoristrada più vendute, con 3.496 esemplari.Il 2021 appena iniziato vedrà il marchio impegnato in proposte orientate alla mobilità sostenibile, con modelli ibridi che arricchiranno ulteriormente la gamma come, ad esempio, la, ma anche laintrodotta nella parte finale del 2020.

News Correlate » Svolta Hybrid per Suzuki

Il brand propone versioni ibride per Vitara e S-Cross » Suzuki Vitara: primi scatti del restyling

Il modello compie trenta anni e si rinnova per vincere le nuove sfide » Suzuki Vitara Brezza, solo per il mercato indiano

Arriva una ventata d´aria fresca nel ricco e vario segmento dei suv » Suzuki Vitara S: novità in arrivo

Presto sul mercato la versione più dinamica del suv nipponico [ Altre news correlate » ]