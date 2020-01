Svolta Hybrid per Suzuki

L’anno alle spalle ha rappresentato per Suzuki un momento positivo e lo dimostrano i numeri, con 38.273 auto immatricolate e una quota di mercato del 2%. Suzuki punta ad una crescita ulteriore puntando su un ampliamento e differenziazione della gamma e lo fa offrendo su alcuni modelli la tecnologia Hybrid.



Si parte con le versioni Vitara Hybrid e Suzuki S-Cross Hybrid equipaggiate con l’inedito 1.4 BoosterJet Hybrid, studiato per massimizzare prestazioni, consumi ed emissioni.



In dettaglio Suzuki Vitara Hybrid è proposta sia con la trazione anteriore che integrale 4WD AllGrip Select, in abbinamento a un cambio manuale a sei marce. Gli allestimenti disponibili sono tre: Cool, Top e Starview. La dotazione è completa già dalla versione d’accesso.



Sull’intera gamma sono offerti tutti i più aggiornati dispositivi di guida semi-autonoma: frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedone, avviso superamento e mantenimento corsia, monitoraggio colpi di sonno in caso di sbandamento, solo per citarne alcuni.



Elemento comune a tutti i modelli ibridi sono nuovi fari a LED con un profilo azzurro all’interno del gruppo ottico. I prezzi di Suzuki Vitara Hybrid partono da 24.200 euro per la versione Cool con trazione anteriore e da 26.400 Euro per la versione Cool 4WD AllGrip.



Per quanto riguarda la versione Suzuki S-Cross Hybrid, anche questa è proposta sia con trazione anteriore che con trazione integrale 4WD AllGrip, entrambe con cambio manuale a sei marce. I livelli di allestimento in questo caso sono due: Cool e Starview.



Ricca la dotazione di serie fin dall’allestimento base Cool e che incliude: climatizzatore automatico bi-zona, display touchscreen da 7 pollici, Bluetooth, compatibilità Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, sensori luce e pioggia, keyless start e keyless entry, sedili anteriori riscaldati e regolabili in altezza e altro ancora.



I prezzi della gamma S-Cross Hybrid partono da 24.490 euro per l'allestimento Cool con trazione anteriore e da 26.690 Euro per S-Cross Hybrid Cool 4WD AllGrip.