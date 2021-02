Suzuki Swace Hybrid: tutti i dettagli

L’inedita Suzuki Swace Hybrid amplia la famiglia del brand puntando a conquistare ampi consensi in una fetta di mercato sempre più strategica. Destinata alle famiglie, alle esigenze lavorative e del tempo libero, la vettura punta su caratteristiche come un deisgn distintivo, versatilità e comfort.



Il frontale si fa notare per l’ampia presa d’aria dalla forma esagonale e i fari bi-Led, mentre gli interni promettono a tutti gli occupanti una piacevole esperienza a bordo, grazie a soluzioni ergonomiche e alla massima attenzione verso ogni dettaglio.



Il look esterno viene esaltato da elementi come i mancorrenti integrati nel tetto, che permettono un agevole montaggio di eventuali barre portatutto e i cerchi in lega d’alluminio da 16 pollici.

Il catalogo prevede sette colori per la carrozzeria: una tonalità pastello (bianco) e sei vernici metallizzate (bianco, blu, bronzo, brown, grigio e nero). Disponibili anche versioni BiColor.



La propulsione si affida alla sinergia tra un motore termico tradizionale 1800 a benzina, progettato per le applicazioni ibride, e un’unità elettrica, che consentono di ottenere consumi efficienti e ridotte emissioni di CO2. La gestione dei due motori è automatica e assicura una straordinaria fluidità di marcia.



L’unità elettrica è gestisce autonomamente le partenze e supporta il motore a benzina in fase di accelerazione. Il motore elettrico è alimentato da batterie che si ricaricano durante le fasi di rallentamento e di frenata, senza bisogno di collegamenti esterni. Il guidatore può scegliere tra quattro modalità di guida attraverso comandi posti sulla console centrale.



Suzuki Swace Hybrid è declinata in due allestimenti: Cool e Top. La versione Cool comprende: fari full LED con parabola, vetri posteriori oscurati, volante multifunzione riscaldato, sedili riscaldati, climatizzatore automatico bizona S-Flow, bracciolo centrale anteriore e posteriore, sistema d’infotainment con touch screen da 8 pollici, telecamera posteriore, Adaptive Cruise Control con funzione Stop&go e molto altro.

Per quanto riguarda la configurazione Top troviamo in più: fari full LED con proiettore, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, inserti in pelle su tunnel centrale, pannelli porta e bracciolo anteriore.