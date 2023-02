Notizie Across Plug-In: per Suzuki è tempo di restyling

07/02/2023 di Grazia Dragone La vettura riceve un refresh tecnologico dalla casa Nippinica A due anni dal lancio, Across Plug-In si veste di novità focalizzate soprattutto sull’interfaccia uomo-macchina e che vede la presenza di una nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici e dall’Upgrade del sistema di Infotainment con nuovo Touchscreen da 10,5 pollici.



Tutto ciò consente di utilizzare una connettività avanzata e di ottenere maggiore ausilio durante la guida. Ma le nuove dotazioni non si fermano qui e includono anche il nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2. Il suo impiego riduce del 50% i tempi di ricarica della batteria da 18,1 kWh.



Il nuovo Cockpit digitale ad alta definizione offre una grafica tridimensionale che esalta la leggibilità. Inoltre, il guidatore può scegliere fra 3 diversi layout di visualizzazione, in relazione alla modalità di guida: EV Mode; HV Mode; AUTO EV/HV mode e CHG Mode.



È possibile visualizzare poi 4 differenti design del Cockpit digitale correlati alle 4 Driving Mode disponibili: Normal, per la mobilità quotidiana; Eco, per ottimizzare i consumi; Sport, per avere prestazioni più reattive e Trail, per assicurare il grip su superfici difficili.



La nuova Suzuki Across Plug-in è ordinabile al prezzo di listino di 55.400 euro, costo che resta invariato rispetto alla versione precedente. Di serie i clienti possono scegliere tra sei diversi colori, tutti metallizzati: Bianco, Nero, Blu, Rosso, Argento, Grigio.

