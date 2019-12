Suzuki Ignis 2020

11/12/2019

Suv compatto ridisegnato per offrire ancora più appeal, Suzuki Ignis reinterpreta alcuni stilemi del marchio Suzuki dotandoli di una veste nuova. Questi elementi sono stati uniti a nuove e semplici linee che esaltano la personalità della vettura. A bordo, l'ambiente offre un look caratteristico, grazie ai particolari arancione e titanium.



La carrozzeria è disponibile in 10 tinte (tra cui il Rosso Marrakech pastello), 5 vernici metallizzate e 4 combinazioni bicolore con tetto nero. L'adozione della nuova piattaforma Suzuki ha permesso di ridurre lo spazio occupato dal motore e ottimizzare quello riservato a passeggeri e bagagli.



Grazie all'elevata altezza minima da terra di 180 mm, Suzuki Ignis promette buone prestazioni su strade accidentate e offre una posizione di guida rialzata che fornisce un'ottima visibilità e semplifica la guida.



La gamma dei propulsori si affida al motore 1.2 DUALJET a iniezione indiretta di benzina, che fornisce prestazioni brillanti, accoppiate a un'eccellente efficienza. Grazie all’adozione della tecnologia Suzuki Hybrid, il 1.2 DUALJET assicura consumi ed emissioni ridotti.