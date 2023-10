Japan Mobility Show 2023: il ricco stand di Suzuki

L’imminente evento dedicato all’ automotive, Japan Mobility Show 2023, schiude le porte a un ricco carnet di novità.

Dal 26 ottobre al 5 novembre prossimi, il Tokyo Big Sight accoglierà diversi brand e le loro nuove soluzioni per la mobilità.



Si preannuncia davvero molto ricco e interessante l’area espositiva riservata a Suzuki, che presenterà diversi concept per un futuro green.

Suzuki sviluppa idee nell’ottica di una mobilità diversificata e vicina alle esigenze del quotidiano con proposte tecnologiche davvero a 360°: dai prototipi di automobili e moto, ai motori fuoribordo, alla produzione di biometano (CBG, Compressed Biomethane Gas) in India.



Tra le vetture si potrà osservare da vicino il modello eVX, il primo ev strategico a livello globale, già rivelato lo scorso gennaio all'Auto Expo 2023 in India. Qui si mostra con esterni evoluti, mentre gli interni sono assolutamente inediti.



Interessante il mini wagon eWX, pensato per la vita quotidiana e che ei esprime attraverso un design fresco dalle linee pulite, mentre il mini furgone commerciale e Every Concept si configura come supporta all’attività lavorativa. Dotato di un sistema BEV- è stato sviluppato in sinergia con Daihatsu e Toyota.



La Spacia Concept è una minicar caratterizzata da uno stile unico e un abitacolo spazioso, mentre la Swift Concept evolve i valori di Swift verso un livello superiore.

Dotata di numerose tecnologie avanzate per la sicurezza, tra cui il sistema di frenata per mitigare le collisioni DSBSII, il sistema di illuminazione smart AHS e il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente DMS, la vettura è equipaggiata con un motore ad alta efficienza.

Prevista anche la presenza di modelli di produzione, tra cui Jimny (modello a 3 porte), Hustler e Solio.



Infine, Suzuki dedica particolare attenzione ad altre opzioni per la mobilità. Scooter, carrozzine motorizzate, robot, bici elettriche, motori fuoribordo e perfino un’auto volante, sono tutti orientati al futuro a zero emissioni.