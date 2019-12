05/12/2019

Modello unico caratterizzato da una inconfondibile livrea, la BMW i8 Roadster LimeLight Edition nasce da una partnership tra il costruttore tedesco e Alcantara, che ne ha rivestito gli interni.



La one-off è una vettura due posti con capote a comando elettrico, che offre le sensazioni adrenaliniche di una sportiva ad un’impostazione green, grazie alla propulsione ibrida plug-in, composto da un motore elettrico e da un motore termico dalla potenza complessiva pari a 374 CV.



La potenza del motore elettrico viene trasmessa alle ruote anteriori e la trazione del motore termico alle ruote posteriori, in un sistema di trazione integrale specifico per l'ibrido. Il sistema ibrido è anche in grado di recuperare energia ricaricando la batteria ad alta tensione in fase di rilascio e in frenata.