BMW X6 2020

03/02/2020

La nuova BMW X6 riesce a combinare perfettamente fonde le qualità di di uno Sport Activity Vehicle (SAV) con il design di una coupè. Giunta alla terza generazione, la vettura sfoggia linee pulite e nette.



La tecnologia avanzata delle sospensioni e della trasmissione si accompagna ad altre soluzioni che garantiscono un'esperienza sportiva ma anche di elevata qualità. di guida unica e sportiva ma anche di lusso.



La nuova serie offre 26 mm di lunghezza in più rispetto al modello precedente e ulteriori 15 mm in larghezza. E’ più bassa di 6 mm, combinando proporzioni dinamiche ad una evidente potenza. La griglia a doppio rene è la caratteristica che spicca maggiormente nel frontale.



Per la prima volta, il doppio rene sarà disponibile anche con illuminazione optional. L'abitacolo risulta moderno e sportivo e con una intelligente distribuzione degli spazi. Sono offerti di serie rivestimenti in pelle Vernasca.



Lo spazio interno è modulabile, grazie agli schienali posteriori divisi 40:20:40. L’equipaggiamento include i sedili multifunzione con funzione massaggiante sia per il conducente che per il passeggero anteriore, climatizzatore automatico a quattro zone, porta bicchieri termoelettrici, applicazioni in vetro per i comandi, tetto panoramico Sky Lounge, pacchetto Ambient Air e il Bowers & Wilkins Diamond + 3D Surround Sound System.



La gamma di motori include due unità benzina e due varianti diesel di ultima generazione. Il modello BMW M offre un motore a benzina V8 da 530 CV. Un sei cilindri in linea con potenza di 340 CV è montato sulla BMW X6 xDrive40i, mentre la BMW X6 xDrive30d adotta un motore diesel a sei cilindri in linea da 265 CV. Tutti i nuovi modelli BMW X6 sono dotati di serie di una trasmissione Steptronic a otto rapporti.



Una vasta sscelta di sistemi di assistenza alla guida standard e optional arricchiscono il kit di dotazioni. Troviamo il Cruise Control con funzione di frenata e la funzione Collision e Pedestrian Warning con City Braking, ad esempio.