06/02/2020

Prima hatch bach della gamma a trazione ibrida, la Suzuki Swift Sport Hybrid abbina un motore elettrico ISG (Integrated Starter Generator) da 10 kW al motore turbobenzina 1.4 BoosterJet da 129 CV, risultando efficiente e performante.



In dettgalio, il sistema Suzuki Hybrid abbinato al motore 1.4 Boosterjet si compone di tre elementi. Il primo è l’Integrated Starter Generator (ISG), 48V, che funge da alternatore, motore elettrico e motorino di avviamento. Il secondo è una batteria agli ioni di litio da 48V collocata sotto il sedile del passeggero anteriore e che si ricarica automaticamente durante i rallentamenti. Il terzo è un convertitore posto sotto al sedile del guidatore, che trasforma la tensione da 48V a 12V per alimentare i servizi di bordo.



Nell’equipaggiamento di serie sono inclusi i sensori di parcheggio posteriori, i sedili sportivi con poggiatesta integrato e riscaldabili, la retrocamera, fari full LED con sensore crepuscolare e commutazione automatica degli abbaglianti, keyless, sensore pioggia, climatizzatore automatico e sistema infotainment, con schermo touch da 7 pollici, navigatore con mappe 3D, radio DAB+, Bluetooth® e connettività MirrorLink, Apple CarPlay e Android.



Disponibile a partire da marzo 2020, Swift Sport Hybrid è proposta in tredici tonalità, tra le quali spiccano la tinta Giallo Champion e l’abbinamento bicolor Arancione Amsterdam accostato al tetto nero.