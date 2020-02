12/02/2020

BMW X5 Timeless Edition è una versione speciale di soli 50 esemplari realizzati insieme ad Alcantara, un omaggio al modello di serie. La vettura adotta l’allestimento xLine con pacchetto xOffroad nel colore carrozzeria Mineral White.



La motorizzazione disponibile è il 6 cilindri Diesel da 265 CV, presente sulla versione BMW X5 xDrive30d. questa configurazione propone pedane laterali in alluminio con inserti in gomma e, a livello di assetto le sospensioni ad aria sui due assi autolivellanti, il differenziale sportivo M Sport e l’Integral Active Steering.



Il pacchetto xOffroad prevede quattro modalità di guida offroad (xSand, xRocks, xGravel, xSnow) che regolano automaticamente tutti i parametri del veicolo. Gli interni sono stati personalizzati da Alcantara rendendola un’edizione esclusiva ed elegante, ma anche adatta a un utilizzo offroad.



I sedili anteriori e posteriori sono rivestiti in Alcantara nera, in versione plain o forata. La vettura è riconoscibile per la scritta powered by Alcantara, realizzata in elettrosaldatura e l’etichetta celebrativa Timeless Edition 1/50.