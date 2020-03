20/03/2020

Hyundai Tucson XLine arricchisce la gamma offrendo un ricco corredo di dotazioni che comprende: cerchi in lega da 18 pollici, fari anteriori Full LED, navigatore touchscreen da 8 pollici con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera. Di serie anche il pulsante d'avviamento Start Button con Smart Key e i recenti sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense come Frenata Autonoma di Emergenza con Riconoscimento Veicoli e Pedoni, Mantenimento Attivo della Corsia, Riconoscimento dei Limiti di Velocità e Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti.



Ricca anche la gamma dei propulsori che include versioni a benzina, diesel e ibride. L’unità 1.6 litri GDI, abbinata al cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore, eroga fino a 132 CV, mentre il nuovo diesel da 1.6 litri è proposto in due livelli di potenza ed è disponibile nella versione da 136 CV anche con il cambio a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT).



Entrambe le motorizzazioni diesel accolgono il nuovo sistema Hyundai 48V Mild Hybrid, versioni elettrificate che consentono una riduzione di consumi ed emissioni di CO2.