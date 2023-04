Nuova Hyundai i10: il lancio sul mercato italiano

Nuovi elementi di stile e rinnovato appeal tecnologico caratterizzano la nuova generazione della compatta i10, uno dei modelli di riferimento della gamma Hyundai.



Il design si affida a novità come le luci diurne anteriori a LED (DRL) integrate nell’ampia griglia frontale mentre i gruppi ottici posteriori, sempre a LED, creano una forma ad H. A bordo troviamo un display LCD da 4,2 pollici, porte USB, il sistema eCall di seconda generazione e aggiornamenti delle mappe Over The Air (OTA).



L’entry level Connectline, disponibile a partire da 16.950 euro, include tra i suoi contenuti: Multimedia system con display touchscreen da 8 pollici con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, la Strumentazione LCD con Cluster TFT centrale da 4.2 pollici e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come il Sistema di assistenza anti-collisione frontale (veicoli, pedoni e cicli), il mantenimento attivo della corsia, il Cruise control e altro.



L’allestimento Prime, il cui prezzo di listino parte da 19.050 euro, aggiunge il sistema multimediale con navigatore, retrocamera e caricatore wireless per smartphone, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega da 16 pollici, i vetri posteriori oscurati e le luci ambiente.



Negli allestimenti Connectline e Prime, Hyundai i10 è abbinata all’unità a benzina 1.0 MPI da 67 CV, adatta anche ai neopatentati. Entrambi gli allestimenti offrono, inoltre, una motorizzazione 1.0 GPL.



Per chi ama una guida più dinamica il catalogo prevede la versione N Line, che aggiunge alla Connectline caratteristiche di design ispirate al mondo delle competizioni. Le dotazioni includono cerchi in lega da 16 pollici con design dedicato, interni con dettagli N Line e pedaliera dalle finiture in metallo. Sotto il cofano pulsa il motore turbo-benzina 1.0 T-GDI da 100 CV.