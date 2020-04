Hyundai i30 2020

03/04/2020

Hyundai i30 rinnova tutte le sue configurazioni (berlina, Fastback e Wagon) puntando su nuove caratteristiche estetiche e contenuti tecnologici evoluti. Nell’equipaggiamento compare in veste di novità la possibilità di una propulsione elettrificata tramite un sistema ibrido a 48V. Il restyling coinvolge anche l’allestimento N Line, per la prima volta disponibile anche sulla i30 Wagon, in aggiunta alle versioni berlina e Fastback.



Tra gli elementi rinnovati si notano i nuovi paraurti anteriore e posteriore, una griglia con motivo grafico 3D e i nuovi fari a LED a V (DRL). Debuttano i cerchi in lega da 16 o 17 pollici. La vettura offre una connettività all'avanguardia, con un nuovo cluster digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici per un'esperienza di guida moderna e coinvolgente.



Anche il pack di dotazioni riservato alla sicurezza introduce delle novità. Troviamo la guida assistita Hyundai SmartSense, il Lane Following Assist (LFA), il Rear Collision-avoidance Assist (RCA) e Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Migliorato il sistema di Frenata Automatica di Emergenza, ora in grado di rilevare oltre alle auto anche pedoni e ciclisti.