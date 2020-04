14/04/2020

Nuova serie per la supercar Audi R8, che differisce dalla versione esordiente del 2018 RWS per la nuova denominazione RWD, evolvendo ulteriormente le sue caratteristiche dinamiche.

La sportiva condivide oltre il 60% dei componenti con la racing car Audi R8 LMS GT4 e questo al rende più simile ad una vettura da corsa.



Audi R8 V10 RWD è disponibile nelle configurazioni Coupé e Spyder. Tra le dotazioni estetiche si notano la griglia del single frame più ampia rispetto al precedente modello e due listelli verticali suddividono le prese d’aria frontali. Alla base dell’estremità del cofano anteriore sono presenti tre fessure piatte, tratto evocativo della Audi Sport quattro degli Anni ‘80.



All’interno del vano motore, il sistema di aspirazione è nascosto da una cover rinnovata, disponibile in materiale plastico o in carbonio. A bordo spiccano i sedili sportivi a regolazione parzialmente elettrica rivestiti in Alcantara e pelle, il volante multifunzione plus a due satelliti e il badge RWD.



Il propulsore è un V10 5.2 FSI da 540 CVm che permette alla versione coupè di toccare la velocità massima di 324 km/h, mentre la variante Spyder raggiunge i 322 km/h. La tecnologia cylinder on demand (COD) permette di contenere i consumi.



L’impianto frenante adotta dischi in acciaio autoventilanti e forati di serie dal profilo a onda. Tra le dotazioni di serie troviamo i proiettori a LED con gruppi ottici posteriori a LED, climatizzazione automatica comfort, l’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, la radio MMI plus, l’Audi Sound System da 140 Watt.