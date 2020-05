Peugeot 2008 2020

04/05/2020

Il suv transalpino Peugeot 2008 rinnova appeal e dinamismo assicurando un elevato piacere di guida anche attraverso i contenuti tecnologici come il nuovo Peugeot i-Cockpit 3D, ma anche grazie ad uno stile personale e possente.



Tra gli elementi estetici più caratterizzanti di questo veicolo si notano i terminali di scarico, elementi che completano la coda e che variano in funzione della motorizzazione e dell’allestimento. Le sei motorizzazioni disponibili insieme ai cinque livelli di allestimento permettono ben 23 diverse combinazioni complessive.



Nella versione elettrica gli scarichi sono del tutto assenti, mentre nelle vetture abbinate ad unità diesel, sia da 100 che da 130 CV , troviamo uno scarico singolo posizionato sul lato destro del posteriore con due tipologie di finitura in funzione dell’allestimento: a taglio vivo su Active e Allure, cromato e arrotondato su GT Line.