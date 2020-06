Porsche 11 Targa 4S Heritage Design Edition

03/06/2020

Edizione speciale ed esclusiva, la Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition è una serie limitata a 992 esemplari dall’impostazione marcatamente vintage. Sviluppata insieme al reparto speciale Exclusive Manufaktur, la sportiva vedrà affiancarsi ulteriori tre edizioni speciali.



Realizzata sulla base del modello di serie Targa 4S, la vettura adotta il noto sei cilindri boxer 3.0 litri da 450 CV di potenza abbinato al cambio PDK automatico doppia frizione a otto rapporti.



Le dotazioni di serie includono lo scarico sportivo, i freni carboceramici con pinze nere, l'asse posteriore sterzante, il telaio adattivo PDCC, il pacchetto Sport Design e il sistema audio Burmester High End Surround.



La livrea si fa notare per la tinta Cherry Metallic, un omaggio ai colori degli anni 50, tuttavia sono disponibili ulteriori tonalità: Black pastello, Guards Red pastello, GT Silver metallizzato e Crayon.



Spiccano le grafiche bianche sulle fiancate. A bordo i rivestimenti sono proposti nella combinazione di pelle marrone e beige, con i sedili e l'interno delle portiere in velluto a coste, materiale poco comune.



Ulteriuori riferimenti retro sono presenti nel quadro strumenti e il quadrante dell'orologio analogico centrale in verde o il volante con lo stemma Porsche. La vettura è disponibile a partire da settembre 2020.