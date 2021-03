Notizie Porsche: anteprima per la Taycan Cross Turismo

05/03/2021 di Grazia Dragone La nuova vettura promette versatilità e sostenibilità

Porsche durante un evento virtuale la nuova Taycan Cross Turismo, una sportiva 100% elettrica dal carattere versatile e dall’impostazione sostenibile. Esattamente come la versione berlina della sportiva Taycan, la nuova vettura offre una trazione elettrica con architettura a 800 volt.



Il telaio con trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive garantisce prestazioni dinamiche anche su superfici meno agevoli. A bordo, i passeggeri della zona posteriore trovano un comfort maggiore grazie a 47 mm di spazio per la testa in più. Ampia la capacità di carico con oltre 1.200 litri, sfruttabili grazie all'ampio portellone posteriore.



“Nel 2019 abbiamo lanciato un segnale importante con il debutto della nostra prima auto sportiva completamente elettrica”, ha dichiarato Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pporsche AG, in occasione della presentazione in anteprima mondiale del nuovo derivato, ancora più versatile. “Ci consideriamo pionieri della mobilità sostenibile: entro il 2025, la metà di tutte le nuove #auto che consegneremo avranno una trazione elettrificata - completamente elettrica o ibrida plug-in. Nel 2020, uno su tre di tutti i modelli che abbiamo consegnato in Europa aveva un propulsore elettrico. Il futuro appartiene alla mobilità elettrica. Con la Taycan Cross Turismo, stiamo facendo un altro grande passo in questa direzione”, conclude. L’offerta include già al lancio ben quattro versioni: Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 CV); Taycan 4S Cross Turismo da 360 kW (490 CV); Taycan Turbo Cross Turismo da 460 kW (625 CV) e Taycan Turbo S Cross Turismo da 460 kW (625 CV).



Parliamo di stile. Taycan Cross Turismo richiama nelle linee il prototipo Mission E Cross Turismo presentato a Ginevra nel 2018. La linea del tetto sportiva è discendente verso il basso nella parte posteriore.

Spiccano elementi offroad nei profili dei passaruota, nei sottoparaurti anteriori e posteriori e nelle soglie laterali. Il pacchetto Off-Road Design prevede per la Cross Turismo delle alette agli angoli dei paraurti anteriore e posteriore e alle estremità delle soglie, che proteggono da eventuali colpi.



Studiato in modo specifico per il modello, il portapacchi posteriore può ospitare fino a tre biciclette e stabilisce nuovi standard per dimensioni e praticità. Porsche Taycan Cross Turismo sarà disponibile a partire dall’estate ad un prezzo di listino che parte da 96.841 euro (inclusi IVA al 22% e equipaggiamenti specifici).

