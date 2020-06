BMW Serie 4 2020

04/06/2020

La BMW Serie 4 Coupé 2020 rappresenta l’ultima generazione della sportiva a due porte e risulta focalizzata sul concetto di dinamismo. Attesa sul mercato a partire da ottobre 2020, la vettura presenta un frontale caratterizzato da una griglia verticale in linea con le storiche coupè del brand.



I fari a LED standard mostrano contorni sottili, mentre le luci posteriori sfoggiano barre luminose a L.

Sono inizialmente disponibili cinque varianti di modello: la BMW M440i xDrive Coupé è il top della gamma.



L'ammiraglia è alimentata da un motore a benzina a sei cilindri da 374 CV. La gamma comprende anche due motori a benzina a quattro cilindri e un'unità diesel a quattro cilindri. Due motori diesel in linea a sei cilindri saranno inclusi a partire da marzo 2021.



La nuova BMW Serie 4 Coupé ha un carattere più definito rispetto al modello precedente. La struttura della scocca e la tecnologia del telaio sono ottimizzate e funzionali alle eprformance. Il design dell'abitacolo è incentrato sul conducente e propone nuovi display con Control Display fino a 10,25 pollici e quadro strumenti optional da 12,3 pollici digitale.



Migliora il comfort acustico grazie al parabrezza con vetro con isolamento acustico. Le dotazioni includono un nuovo climatizzatore automatico a tre zone di serie, il tetto inclinato/scorrevole in vetro con superficie trasparente estesa di 24 mm, l’illuminazione ambientale con Welcome Light Carpet, il sistema audio surround Harman Kardon e riscaldamento ausiliario controllato da smartphone o BMW Display Key.



In dettaglio, le versioni sono: BMW 420i Coupé, BMW 430i Coupé, BMW M440i xDrive Coupé, BMW 420d Coupé, BMW 420d xDrive Coupé, BMW 430d xDrive Coupé (da marzo 2021), BMW M440d xDrive Coupé (da marzo 2021).