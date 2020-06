Porsche Cayenne GTS 2020

12/06/2020

Versione che completa la gamma, la Porsche Cayenne GTS propone in dotazione uno scarico sportivo, passaruota neri, fari a led anteriori e posteriori, cerchi da 21 pollici e confortrvoli rivestimenti in Alcantara.

La propulsione si affida al potente V8 biturbo da 4.0 litri dalla potenza di 460 CV e 620 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico PDK a otto marce.



Le performance sono sportive: passaggio da 0 a 100 km/h in 4,5 secondie velocità massima limitata elettronicamente di 270 km/h. l’equipaggiamento di serie include il PASM, il controllo attivo delle sospensioni.



La carrozzeria è, in generale, più vicina a terra di 3 cm rispetto ad una normale Cayenne S.Disponibile per entrambe le confoigurazioni Cayenne e Cayenne Coupé, questo allestimento sportivo si colloca a metà strada tra la versione base e quella Turbo.



Il pacchetto Sport Design aggiunge ulteriore carattere attraverso l’offerta di finiture esterne nero lucido.