Peugeot 208 2020

01/07/2020

Più lunga, più larga e più bassa della serie precedente, la nuova Peugeot 208 propone uno stile rinnovato, con linee tese e pulite che evocano dinamismo ed eleganza. Il frontale presenta una nuova firma luminosa a 3 artigli nei proiettori Full LED che la rende riconoscibile. Le proporzioni complessive appaiono equilibrate.



Peugeot 208 arricchisce la gamma dei suoi propulsori con motorizzazioni efficienti e sostenibli. Per l’alimentazione a benzina è previsto il motore 1.2 PureTech, un 3 cilindri che dispone di tre diversi livelli di potenza: 75, 100 e 130 CV. La versione da 100 Cv è abbinata al cambio manuale a 6 rapporti. Disponibile in alternativo il cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti.Per quanto riguarda i diesel troviamo il BlueHDi 100 CV che rappresenta la giusta soluzione per chi cerca un compromesso tra prestazioni ed economia di esercizio. Disponibile anche una motorizzazione 100% elettrica, alternativa a quelle benzina o Diesel.



Innovativo l’inedito Peugeot i-Cockpit 3D che eleva il comfort e la sicurezza alla guida.