13/07/2020

Primo suv di lusso della gamma, Aston Martin DBX infrange la tradizione del marchio ed entra in una fetta di mercato meno esclusiva. Realizzato su una piattaforma specifica in alluminio, il suv assicura comfort, spaziosità e agilità su ogni superficie e condizione.



Tra le dotazioni sono disponibili le sospensioni pneumatiche a tripla camera con altezza regolabile, le barre antirollio attive eARC con impianto a 48 volt e i cerchi di lega da 22 pollici.



L'impianto frenante d'acciaio utilizza dischi anteriori da 410 mm con pinze a sei pistoncini e dischi posteriori da 390 mm il lancio commerciale, programmato per la fine di luglio 2020, vede l’offerta dell’unica versione V8 4.0 biturbo da 550 CV e 700 Nm, abbinata a un cambio automatico nove marce e alla trazione integrale con differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico con torque vectoring (eDiff).



Il carnet di dotazioni prevede anche la proposta di dispositivi come l'Hill Descent Control, le telecamere a 360 gradi e un sistema ESC specifico. Le eprformance della DBX promettono una velocità massima pari a 291 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.



Lungo 5,03 metri, largo due metri e alto 1,68 metri, il suv accoglie comodamente fino a cinque occupanti e garantisce una capacità di carico fino a 632 litri. Tra le particolarità si notano il tetto panoramico e le portiere prive di cornici, soluzioni che amplificano la luminosità interna.