Pebble Beach 2022: Aston Martin presenta due novità

Mancano pochi giorni all’appuntamento con l’evento Concours d'Elegance di Pebble Beach, rendez-vous che accoglierà i tanti appassionati del mondo a quattro ruote.

Il parterre sarà arricchito dalla presenza di Aston Martin che presenterà due modelli inediti insieme ai modelli storici e iconici della gamma, attirando i riflettori di questo privilegiato parterre.



Per celebrare il decimo anniversario del servizio su misura Q by Aston Martin, sarà esposto un modello speciale che racchiude in sé tutta l’anima del mondo delle corse e omaggia i successi ottenuti durante la 24 Ore di Le Mans.

Aston Martin condividerà, inoltre, gli aggiornamenti introdotti sulla supercar Valhalla, il cui abitacolo è incentrato sul guidatore. I potenziali acquirenti potranno provare la sua ergonomia ispirata alla F1.



Limitato a 999 esemplari, Valhalla regala prestazioni intense e un'esperienza di guida unica. Equipaggiata con un motore V8 twin-turbo a benzina con albero motore piatto, supportato da due motori elettrici, la vettura assicura grazie ai 950 CV erogati un tempo di accelerazione da fermo a 100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 350 km/h.

L'Aston Martin Club 1913 presenterà anche il suv di lusso DBX707, il più veloce e potente mai realizzato.



Renato Bisignani, Head of Global Marketing and Communications di Aston Martin, ha dichiarato: “Il Pebble Beach Concours d'Elegance, uno dei più importanti eventi di lusso al mondo, è un'importante opportunità per Aston Martin di entrare in contatto con i nostri clienti fedeli e mostrare la nostra ultima offerta di prodotti. Non vediamo l'ora di celebrare la nuova era delle prestazioni di Aston Martin a Pebble Beach e di mostrare i nostri iconici modelli ultra-lusso, tra cui un debutto mondiale di un nuovo modello emozionante e il debutto pubblico di un'altra entusiasmante aggiunta al nostro portfolio ” .