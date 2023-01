Aston Martin DBS 770 Ultimate: addio con stile

Iconica e raffinata, la sportiva DBS giunge al termine della sua vita produttiva e lo fa proponendo un modello esclusivo dalle elevate qualità estetiche, senza dimenticare le performance.

La più potente Aston Martin mai prodotta, nonché la più veloce, si offre in un modello celebrativo destinata ad un parterre di collezionisti, come dimostra il numero limitato di esemplari, declinati sia nella versione Coupé (300) che Volante (199).



Il cuore è l’unità 5.2 V12 biturbo che passa, grazie ad alcuni interventi, da 725 CV a 770 CV. L’impianto frenante resta invariato e si affida a dischi carboceramici da 410 mm all’anteriore e 360 mm al posteriore.

Il telaio è stato irrigidito, mentre gli ammortizzatori ADS sono stati ricalibrati.

Gli affinamenti meccanici si accompagnano ad un design ricercato, che si avvale di un'estetica unica, perfetta per una final edition.



All'interno, la DBS 770 Ultimate presenta una gamma sorprendente di elementi che perfettamente integrata nella famiglia DBS. Spiccano i sedili Sports Plus rifiniti in pelle e Alcantara e le targhe identificative con logo e numero del modello, che sarà commercializzato a partire dall’estate 2023.



Queste le parole di Roberto Fedeli, Chief Technology Officer di Aston Martin: “Quando una generazione di modelli iconici raggiunge la fine della produzione, è importante celebrare l'occasione con qualcosa di speciale. Nel caso della DBS 770 Ultimate, non abbiamo risparmiato nulla per garantire che la versione finale della nostra attuale ammiraglia di serie sia la migliore in assoluto sotto ogni aspetto. Non solo è la DBS più veloce e potente della nostra storia, grazie a una serie di miglioramenti alla trasmissione, sterzo, sospensioni e alla struttura del sottoscocca; è anche la migliore da guidare.”



Come per ogni Aston Martin, anche la versione DBS 770 Ultimate beneficia delle possibilità di personalizzazioni offerte dal catalogo Q by Aston Martin, che consente di scegliere fra diverse tinte, modanature e dettagli.