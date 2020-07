27/07/2020

Bmw X7 Dark Shadow Edition è una versione speciale prodotta in soli 500 esemplari disponibile a aprtire da agosto 2020. L’equipaggiamento che caratterizza questo esclusivo suv include dotazioni di fascia premium.



La livrea è ben riconsocibile grazie alla tinta Frozen Arctic Grey metallizzato. L’allestimento prevede finiture specifiche attinte dal pacchetto High Gloss Shadow Line riconoscibili sui bordi dei finestrini laterali, sugli specchietti retrovisori, sul tubo di scarico.



Il carattere sportivo è esaltato dal pacchetto M che comprende cerchi in lega da 22 pollici con design a raggi V e finitura opaca Jet Black. A bordo troviamo il volante in pelle M, sedili (5 o 7 posti a seconda della versione) comfort regolabili elettricamente con funzione memory e rivestimento del tetto Night Blue con finitura Alcantara.